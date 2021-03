NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für 2020 und einem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,80 Euro belassen. Sowohl die Zahlen als auch die Prognosen für das laufende Jahr deckten sich in etwa mit den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der mittlere Wert der Prognosespanne für das operative Ergebnis (Ebit) 2023 decke sich zwar mit der Konsensprognose des Datenanbieters Visible Alpha, liege aber unter den entsprechenden Umfragewerten von Bloomberg und Factset. Ermutigend sei die fortgesetzte Reduzierung der Nettoschulden./bek/ck



ISIN: DE000ENAG999

