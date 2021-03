DGAP-Ad-hoc: Gold-Zack AG i.I. / Schlagwort(e): Sonstiges

Gold-Zack AG i.I.: Quote für WSV-Inhaber, die Anteile noch nicht eingereicht haben



24.03.2021 / 11:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gold-Zack i.I.: Quote für WSV-Inhaber, die Anteile noch nicht eingereicht haben Der Insolvenzverwalter der Gold-Zack AG i.I., Rechtsanwalt Stefan Conrads, hat mitgeteilt, dass zur Vorbereitung des Abschlusses des Insolvenzverfahrens eine Quote von 10 % an diejenigen Inhaber von Wandelschuldverschreibungen erfolgen soll, deren Wandelschuldverschreibungen noch gehandelt werden und die noch nicht dem Insolvenzverwalter treuhänderisch übertragen wurden. Frankfurt am Main, den 23.3.2021 Gold-Zack AG i.I.

