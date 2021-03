Volkswagen ist derzeit die heißeste Spekulation im DAX. Was geht bei BMW? Auch diese Aktie macht Freude. Volkswagen ist derzeit die heißeste Spekulation im DAX. Seit Jahresbeginn liegen die Vorzüge mit 56% im Plus. Wir legten Ihnen die Aktie zuletzt am 18. März ans Herz. Was geht bei BMW? Auch diese Aktie macht Freude. Seit dem Corona-Tief hat sich der Kurs der Stämme mehr als verdoppelt. Zum einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...