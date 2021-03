Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung währte nur kurz und so hat der ITRAXX Senior Financials (Serie35) auf 63 nachgegeben, so die Analysten der Helaba.Bezogen auf die Serie 34 sei aber weiterhin zu konstatieren, dass die Zone 54-56 nicht leicht zu durchbrechen sei. Nach dem Roll auf die Serie 35, der mit einem Aufschlag von 7 Punkten einhergegangen sei, sei die vergleichbare Zone dort bei 61-63 zu definieren. Der verlängerte und verschärfte Lockdown werde die Situation bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland verschärfen. Bisher hätten sich die Banken gut gerüstet gegen die drohenden Kreditausfälle gezeigt, mit jedem Monat Lockdown-Verlängerung steige aber das Risiko. Insbesondere habe EZB-Chefaufseher Enria darauf verwiesen, dass man mögliche "Klippeneffekte" für die Kreditqualität beim Auslaufen staatlicher Wirtschaftsunterstützungen genauestens beobachte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...