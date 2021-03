Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union hat gestern die SURE-Finanzierung für das erste Quartal mit einer Doppel-Tranche abgeschlossen, so die Analysten der Helaba.Sowohl das 5-jährige als auch das 25-jährige Papier seien erwartungsgemäß deutlich überzeichnet gewesen und die anfänglichen Spreads hätten eingeengt werden können. Für die 13 Mrd. EUR umfassende Emission seien Gebote in Höhe von insgesamt 96,5 Mrd. EUR eingegangen. Ansonsten seien die Aktivitäten am Primärmarkt verhalten und es stelle sich die Frage, ob sich daran in den nächsten Tagen noch etwas ändern werde, denn üblicherweise nehme das Emissionsvolumen im Vorfeld der Osterfeiertage ab. Auch am Sekundärmarkt sei es vergleichsweise ruhig und die Tagesliquidität scheine reduziert. Die Spreads würden sowohl im SSA-Segment als auch bei den gedeckten Schuldverschreibungen seitwärts tendieren. ...

