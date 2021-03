NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise vor den am 28. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit starken Zahlen. Die Umsätze dürften angesichts der Geschäftsdynamik des Herstellers von Duftstoffen und Aromen erfreulich sein. Die Belastungen durch den Hackerangriff dürften damit der Vergangenheit angehören./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 18:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

