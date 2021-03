Darum geht's im Video: Strahlende Renditen oder dunkle Wolken über dem Depot? Solar-Aktien rückten an der Börse Stuttgart in den letzten Monaten zunehmend in den Fokus der Anleger - und bescherten diesen teils deutliche Gewinne. Was der Solar-Branche zuzutrauen ist und ob chinesische Unternehmen die Nase vorn haben, berichtet Andreas Lipkow von der comdirect. 00:00 - Steigender Stromvebrauch = Nachfrage nach Solar? 02:22 - Solar-Aktie ist nicht gleich Solar-Aktie! 03:51 - Startups oder große Unternehmen? 06:02 - Solar vs Wasserkraft, Windkraft & Co? 08:05 - Politische Förderung durch EU, USA & Co? 10:06 - Solar-Aktien aus China führend? 11:16 - …oder doch einen Stromanbieter? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/