Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Xencelabs, ein Neuling in der Branche, wurde von einer Gruppe erfahrener kreativer Design-Profis gegründet, die eine gemeinsame Leidenschaft für die Entwicklung einer neuen Klasse von digitalen Zeichenwerkzeugen haben. Xencelabs (ausgesprochen "sense") verschmilzt die Ideen der menschlichen Sinne, der Innovation und eines "Labor"-Ansatzes zum Experimentieren und zur progressiven Produktentwicklung.Xencelabs Produkte für das digitale Zeichnen wurden in Zusammenarbeit mit Kreativen, darunter Fotografen, Illustratoren, Film-, Fernseh- und Produktionskünstlern, entwickelt, um dem traditionellen Zeichnen mit der Hand möglichst nahe zu kommen. Das Ergebnis ist eine digitale Tablet-Alternative, die eine optimale Mischung aus Komfort, Anpassbarkeit, Ergonomie, intuitiver Bedienung und Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Betriebssystemen gewährleistet.Xencelabs Produkte sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich: Pen Tablet Medium und das Pen Tablet Medium Bundle mit einer Quick Keys -Fernbedienungsoption. Die Quick Keys ermöglichen eine einfach zu bedienende Oberfläche.Das neue Xencelabs Tablet bietet ein klares und minimalistisches Design ohne überflüssige Tasten, so dass der Benutzer voll von seinem nativen Seitenverhältnis von 16:9 profitieren kann. Mit einer Dicke von nur 8 mm verfügt sie über eine nahtlose und sanft gewölbte Handballenauflage für mehr Komfort. Das Tablet kann kabellos oder mit einem USB-Kabel verwendet werden.Das Xencelabs Gerät ist das einzige Stifttablett, das mit zwei batterielosen Stiften mit unterschiedlichen Durchmessern geliefert wird. Der dünne Stift hat zwei Tasten, während der 3-Tasten-Stift für Künstler geeignet ist, die 3D-Arbeiten durchführen. Beide Stifte verfügen über einen Radiergummi, 8192 Stufen der Druckempfindlichkeit, 3 Gramm Anfangsaktivierungskraft, Neigungserkennung und praktisch keine Verzögerung.Die Quick Keys sind ein optionales Fernbedienungszubehör für das Xencelabs Gerät und bieten fünf Sätze von acht Tasten - für insgesamt 40 anpassbare Shortcuts pro Anwendung. Das OLED-Display der Quick Keys zeigt die Belegung der einzelnen Tasten an und kann im Hoch- oder Querformat verwendet werden.Das Xencelabs Pen Tablet beinhaltet das mittelgroße Tablett, ein Stiftetui mit 2 Stiften, 10 Extra-Federn und Federauszieher, einen USB-C-Adapter, einen USB-Dongle und ein Kabel, einen Zeichenhandschuh und eine All-in-One-Tragetasche. Die Bundle-Version enthält die Quick Keys - Fernbedienung.XENCELABS ist ein Unternehmen, das mit innovativen, professionellen digitalen Design-Tabletts einen neuen Weg beschreitet. Wir sind eine Gruppe von digitalen Design-Veteranen mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung, die mit Leidenschaft die besten digitalen Designlösungen schaffen.https://www.xencelabs.commarketinglobal@xencelabs.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1448760/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1448761/2.jpgPressekontakt:Amanda Zhou+86-13724240751Original-Content von: Xencelabs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154351/4872241