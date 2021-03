Vitesco Technologies hat einen wichtigen Auftrag für seine 800-Volt-Komponenten erhalten. Die Continental-Antriebssparte liefert erstmals 800-Volt-Inverter mit Siliziumkarbid-Technologie in bedeutenden Stückzahlen an Hyundai. Der Großauftrag der Koreaner hat laut Vitesco ein Umsatzvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Hyundai und Kia wollen mit der E-GMP die 800-Volt-Technologie in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...