In den USA sind Fast-Food-Ketten nahezu in jedem bewohnten Winkel des Landes stark präsent. Entsprechend ist dort, wie auch in anderen Industrieländern, der Markt für Systemgastronomie wortwörtlich äusserst stark gesättigt, was es für Giganten wie McDonald's (ISIN: US5801351017; WKN: 856958) entsprechend anspruchsvoll macht, hohe Umsatzzuwächse zu verzeichnen. Der weitaus kleinere Konkurrent Mexican Chipotle Grill (ISIN: US1696561059; WKN: A0ESP5) setzt trotz dieser Widrigkeiten einen profitablen Expansionskurs um, der auch an der Wall Street ankommt.Mit dem Konzept, vergleichsweise individuell zusammengestelltes mexikanisches Essen anzubieten, stösst die Kette Mexican Chipotle Grill bei immer mehr US-Verbrauchern auf Zustimmung. Dies liegt auch daran, dass die Mahlzeiten in Relation zu den Menüs der Burger-Ketten nicht ganz so ungesund sind und vergleichsweise viel Gemüse enthalten. Hierauf achten auch in den Vereinigten Staaten immer mehr Bürger, wobei insbesondere dieses Land mit einem hohen Anteil an fettleibigen Menschen zu kämpfen hat. Zudem machen die Filialen von Mexican Chipotle Grill einen vergleichsweise hygienischen und gepflegten Eindruck, was bei anderen Burger-Ketten nicht an jedem Standort der Fall ist.

