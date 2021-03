MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle auf "Add" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das Unternehmen wachse kontinuierlich schneller als der Markt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch im vergangenen Jahr habe der IT-Dienstleister den Marktanteil erhöht. Um die Profitabilität im laufenden Jahr macht er sich keine Sorgen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 08:51 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

