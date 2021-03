Damit werde der Standort als Hub für nicht-basische Feuerfestprodukte ausgebaut und umgerüstet. Das Produktionsvolumen werde erhöht und die Energieeffizienz gesteigert. Da auch ins Recycling investiert werde, steige der Anteil an sekundären Rohstoffen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die RHI Magnesita-Aktie gewinnt zur Wochenmitte in Wien zeitweise 1,91 Prozent auf 45,25 Euro. (Schluss) phs/belAPA

