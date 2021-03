Der Handel an der NEO wird heute, am 23. März 2021, unter dem Handelssymbol "MYCO" aufgenommen

DENVER, 23. März 2021 - Mydecine Innovations Group Inc. (NEO: MYCO) (OTC: MYCOF) (FWB: 0NFA) ("Mydecine" oder das "Unternehmen"), ein aufstrebendes Biopharma- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung und besseren Akzeptanz von alternativen Naturheilmitteln für den allgemeinen Gebrauch widmet, gab bekannt, dass seine Stammaktien und Warrants mit Wirkung ab dem heutigen Handelsbeginn (23. März 2021) zum Wechsel an die NEO Exchange und zum Handel an dieser Börse unter den Handelssymbolen "MYCO" bzw. "MYCO.WT" zugelassen sind.

"Mydecine ist dabei, seine Position im aufstrebenden Sektor der psychedelisch-unterstützten Therapien rasch zu festigen; gleichzeitig baut das Unternehmen eine solide F&E-Pipeline mit Fokus auf den Einsatz psychedelischer Arzneimittel für die Behandlung psychischer Erkrankungen auf und sorgt für zahlreiche Neuerungen in der Branche. Wir arbeiten konsequent an unserer Arzneimittelentwicklung, setzen uns aber gleichzeitig auch weiterhin für mehr Transparenz in der Investment-Community ein. Durch die Notierung an der NEO Exchange sind wir in der Lage, eine breitere Zielgruppe institutioneller und privater Anleger zu erreichen und im Gegenzug den Shareholder-Value zu erhöhen", erklärte Josh Bartch, der CEO und Mitbegründer von Mydecine.

"Diese Notierung kommt zu dem Zeitpunkt, an dem wir einen zentralen betrieblichen Meilenstein erreichen, nämlich die erste Ernte legaler psychedelischer psilocybinhaltiger Pilze und deren kommerziellen Export von Jamaika an unsere cGMP-zertifizierte Anlage in Kanada. Da die kommerzielle Supply Chain für psilocybinhaltige Pilze inzwischen eingerichtet ist, befinden wir uns in einer starken Position und können mehrere Initiativen voranbringen mit dem Ziel, die Zukunft alternativer Naturheilmittel für den allgemeinen Gebrauch mitzugestalten. Wir freuen uns auf die Unterstützung durch die NEO Exchange und den besseren Zugang zu den Kapitalmärkten, während Mydecine seine führende Stellung in dieser sich rasch entwickelnden Branche weiter ausbaut", so Josh Bartch abschließend.

Klicken Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=7WbY2PH2rms&t=12s), um das Unternehmensvideo aufzurufen.

Über die NEO Exchange

Die NEO Exchange ist eine progressive Börse, die Investoren und Kapitalnehmer in einer fairen, effizienten und serviceorientierten Umgebung zusammenführt. Die NEO Exchange, die seit Juni 2015 vollem Umfang im Einsatz ist, setzt ihre Investoren an die erste Stelle und bietet einen Zugang für den Handel sämtlicher in Kanada notierten Wertpapiere unter fairen Bedingungen. An der NEO Exchange sind Nicht-Risikokapitalgesellschaften und Investmentprodukte notiert, die eine Börse wollen, die ihnen Vertrauen seitens der Anleger, hochwertige Liquidität und umfassende Bekanntheit sowie ungehinderten Zugang zu Marktdaten bietet.

Über Mydecine Innovations Group

Mydecine Innovations Group ist ein aufstrebendes Biotech- und Life-Sciences-Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung innovativer Lösungen zur Behandlung psychischer Probleme und zur Verbesserung der Vitalität verschrieben hat. Der weltweit renommierte medizinische und wissenschaftliche Beirat des Unternehmens baut eine robuste F&E-Pipeline mit natürlichen psychedelisch unterstützten Therapeutika, neuartigen Verbindungen, Therapieprotokollen und einzigartigen Verabreichungssystemen auf. Mydecine hat exklusiven Zugang zu einer vollständigen cGMP-zertifizierten pharmazeutischen Produktionsanlage mit der Fähigkeit, aktive Pilzverbindungen mit voller behördlicher Genehmigung durch Health Canada zu importieren/exportieren, zu kultivieren, zu extrahieren/zu isolieren und zu analysieren. Mydecine besitzt auch ein hochmodernes Mykologielabor in Denver, Colorado/USA, um sich auf genetische Forschung für die Skalierung des kommerziellen Anbaus seltener (nicht-psychedelischer) medizinischer Pilze zu konzentrieren.

Im Mittelpunkt der Philosophie von Mydecine steht, dass die psychedelisch unterstützte Psychotherapie in der medizinischen Fachwelt weiter an Akzeptanz gewinnen wird, da viele der weltweit besten akkreditierten Forschungsorganisationen ihre bemerkenswerte klinische Wirksamkeit unter Beweis stellen. Mydecine ist sich der Verantwortung bewusst, die mit psychedelisch assistierten Therapien verbunden ist, und wird sich weiterhin als langfristiger Marktführer im Bereich klinischer Studien, Forschung, Technologie und globaler Versorgung positionieren. Darüber hinaus hat Mydecine seit seiner Gründung auch mehrere Übernahmen erfolgreich abgeschlossen.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.mydecine.com/ und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, und Instagram.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medienkontakte

Anne Donohoe / Nick Opich

KCSA Strategic Communications

myco@kcsa.com

+1-212-896-1265 / +1-212-896-1206

Kontakt für Investoren:

Charles Lee, Investor Relations

mailto:corp@mydecineinc.com

+1 720-277-9879

Allison Soss / Erika Kay

KCSA Strategic Communications

myco@kcsa.com

+1-212-896-1267

Für das Board of Directors:

Joshua Bartch, Chief Executive Officer

mailto:contact@mydecineinc.com

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird sein", "vorausschauend" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen über das Unternehmen, die die Aufmerksamkeit der Investoren erhöhen, basieren auf den Schätzungen des Unternehmens und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften von Mydecine wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden, einschließlich Kapitalausgaben und anderer Kosten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Mydecine wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die NEO Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und ist nicht verantwortlich für die Angemessenheit und Richtigkeit des Inhalts.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

