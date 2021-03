ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 9000 auf 7500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner senkte seine Gewinnschätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem wegen Währungsgegenwind. Die Londoner Börse bleibe in den kommenden Quartalen eine "Show-me-Story", die sich beweisen muss./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 05:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 05:17 / GMT



ISIN: GB00B0SWJX34

