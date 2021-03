Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Anleger profitieren zum siebten Mal in Folge von der Ertragskraft des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) und einer damit verbundenen beständigen Ausschüttungs-Rendite, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...