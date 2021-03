Opel hat sein Batterie-Center am Stammsitz in Rüsselsheim auf den modernsten Stand gebracht. Dort werden jetzt neben Ampera und Ampera-e auch die Batterien aller Opel-Modelle auf der eCMP-Plattform (aktuell Corsa-e und Mokka-e) sowie von Combo-e, Vivaro-e und Zafira-e Life getestet und wenn nötig repariert. Das sogenannte "Battery Refurbishment Center" am Opel-Stammsitz wurde deutlich erweitert und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...