Die Ölpreise an den internationalen Börsen ziehen am Mittwoch an, während sich die nationalen Heizölpreise in Österreich und der Schweiz zunächst noch das Abwärtspotential aus dem gestrigen Börsenhandel erschließen, ziehen die Preise in Deutschland mit der drehenden Tendenz an. Hier ging es in den letzten Tagen am steilsten abwärts. Überall bewegen sich die Heizölnotierungen auf dem niedrigsten Niveau ...

