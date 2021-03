DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Presseinformation DIC Asset AG: Virtuelle Hauptversammlung 2021 beschließt Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie Alle Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten bestätigt

Ausschüttungsquote erhöht auf 57% der Funds from Operations (FFO)

Wahlrecht Aktien- oder Bardividende wie in den Vorjahren Frankfurt am Main, 24. März 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung 2021 alle Tagesordnungspunkte mit großen Mehrheiten bestätigt. Wie im Vorjahr fand die Hauptversammlung aufgrund der veränderten Gesetzeslage infolge der Covid-19-Pandemie als Online-Veranstaltung ohne physische Präsenz von Aktionären, Bevollmächtigten und Gästen statt. In ihrer Rede betonte die Vorstandsvorsitzenden Sonja Wärntges die Erfolge im herausfordernden Geschäftsjahr 2020 und gab einen Ausblick auf die Mittelfristziele und Zukunftsthemen: "Wir haben verschiedene Leitlinien unserer Wachstumsagenda zusammengeführt und das Thema ESG, die Verknüpfung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien als strategierelevantes Ressort in unserer Organisation verankert. Eine weitere wichtige Aufgabe der strategischen und operativen Ertüchtigung ist die beschleunigte Digitalisierung und Entwicklung von Services, die wir als Produkt in Kombination mit der Immobilie etablieren können. Mit derselben Kreativität, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit mit der wir selbst in einem Jahr wie 2020 unsere Ziele erreicht und sogar übertroffen haben werden wir auch in Zukunft ans Werk gehen." Für das Geschäftsjahr 2020 wurde die Zahlung einer um 6% erhöhten Dividende von 0,70 Euro beschlossen (Vorjahr: 0,66 Euro). Die Ausschüttungsquote erhöht sich auf 57% der Ergebniskennzahl Funds from Operations (FFO) (Vorjahr: 50%). Wie in den Vorjahren erfolgt die Ausschüttung wahlweise in bar oder in Form neuer Aktien (Aktiendividende). Bezogen auf den XETRA-Schlusskurs des Vortags ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,4%. In weiteren Beschlüssen wurden heute u.a. Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020 entlastet, der Prüfer für das Geschäftsjahr 2021 gewählt und die vorgestellten Vergütungssysteme für Vorstand und Aufsichtsrat gebilligt.

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 225 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business (8,3 Mrd. Euro Assets under Management) erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR-Kontakt DIC Asset AG:

