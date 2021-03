VIB Vermögen will erneut die Dividende erhöhen: Aktionäre des m:access-notierten Immobilien-Konzerns aus Neuburg an der Donau sollen eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie der VIB Vermögen AG erhalten. Dies wären fünf Cent mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...