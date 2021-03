Die kürzlich erfolgte Ernennung von Michael Bell zum CEO des Unternehmens hat schon angedeutet, dass die Graphitgesellschaft First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) in die nächste Entwicklungsphase übergeht. Während Forschung und Entwicklung weiterhin eine große Rolle bei First Graphene spielen werden, legt der neue CEO seinen Fokus auf die verstärkte Kommerzialisierung der Graphenprodukte, auf die Ausweitung der Geschäfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...