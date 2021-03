Ausweitung der seit Juli 2020 bestehenden Zusammenarbeit im Bereich der COVID-19-Impfstoffforschung

Medytox und Dyadic entwickeln gemeinsam COVID-19-Impfstoffe und/oder Booster aus C1, die Menschen gegen zwei oder mehr der aktuellen und zukünftigen COVID-19-Varianten immunisieren (d. h. tetravalente oder quadrivalente COVID-19-Impfstoffe)

Exklusive Lizenz für die Republik Korea und mehrere südostasiatische Länder im Falle des Erfolgs

Herstellungsprotokolle zur Produktion von Impfstoffen aus C1 wurden erfolgreich übertragen und bei Medytox reproduziert

JUPITER, Florida, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc. ("Dyadic", "wir", "uns", "unser" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: DYAI), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die weitere Verbesserung, Anwendung und Bereitstellung seiner unternehmenseigenen C1-Zell-Proteinproduktionsplattform konzentriert, um die Entwicklung von biologischen Impfstoffen und Therapeutika in flexiblen kommerziellen Maßstäben zu beschleunigen, die Produktionskosten dafür zu senken und ihre Leistung zu verbessern, hat heute bekanntgegeben, dass es seine Partnerschaft mit Medytox, Inc. ("Medytox") aus Südkorea ausweitet, einem weltweit tätigen Biopharmazieunternehmen, das seine Produkte in rund 60 Ländern vertreibt. Dyadic und Medytox werden gemeinsam aus C1 hergestellte COVID-19-Impfstoffe und/oder Booster entwickeln, die im Erfolgsfall verwendet werden sollen, um Menschen gegen zwei oder mehr der aktuellen und zukünftigen COVID-19-Varianten zu immunisieren. Dieses Projekt ermöglicht eine gezielte lokale Versorgung mit Impfstoffen zur Bekämpfung von COVID-19 in dieser Region der Welt.

Dr. Gi-Hyeok Yang, Sr. Executive Vice President und Head of Research and Development bei Medytox, erklärte: "Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Dyadic und ihrer C1-Technologieplattform auszuweiten, um bei der gemeinsamen Entwicklung von aus C1 hergestellten COVID-19-Impfstoffen zusammenzuarbeiten." Dr. Yang fuhr fort: "Wir arbeiten seit Juli 2020 eng mit Dyadic zusammen. Zu diesem Zeitpunkt erhielten wir Zugang zu ihrer C1-Expressionsplattform und konnten uns von der bemerkenswerten Vielseitigkeit und hohen Produktivität der C1-Plattform überzeugen. Basierend auf unserer Erfahrung und dem Vergleich der C1-Technologieplattform mit mehreren anderen Expressionsplattformen wie CHO und Insektenzellen glauben wir, dass das von Pilzen abgeleitete C1-Expressionssystem die realistischste Technologie zur schnellen und kostengünstigen Entwicklung und Herstellung von multivalenten (d. h. trivalenten und tetravalenten) Impfstoffen gegen mutierte COVID-19-Viren ist, ohne dass eine Bioreaktoranlage in großem Maßstab erforderlich ist. Medytox ist zuversichtlich, dass die C1-Technologieplattform eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von COVID-19 spielen kann, das möglicherweise weiterhin als saisonale Influenza fortbestehen und jedes Jahr Impfungen gegen COVID-19-Varianten erforderlich machen wird. Wir freuen uns darauf, zusätzliche Erfahrungen mit der C1-Technologie zu sammeln, da mit ihr neben COVID-19-Impfstoffen auch eine wachsende Anzahl von sonstigen Impfstoffen, Arzneimitteln und anderen Biologika entwickelt und hergestellt werden kann. Als biopharmazeutisches Unternehmen mit mehreren erfolgreichen kommerziellen Produkten freuen wir uns darauf, unsere bewährten erstklassigen Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungskapazitäten zu nutzen, um potenzielle neue aus C1 hergestellte Impfstoffe gegen COVID-19-Varianten schnell auf den Markt zu bringen und diese tödliche Infektionskrankheit zu bekämpfen."

Mark Emalfarb, Gründer und Chief Executive Officer von Dyadic, kommentierte dies wie folgt: "Um den globalen Anstrengungen zur Ausrottung der aktuellen Pandemie zum Erfolg zu verhelfen, benötigen wir weltweit effizientere, kostengünstigere und flexiblere Methoden zur Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen, die die Ausbreitung von COVID-19 stoppen können. Bei Dyadic haben wir auf die Frühwarnungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft gehört und uns bereits 2015 mit europäischen Experten für die Gesundheit von Mensch und Tier in der Zoonosis Anticipation Preparedness Initiative (ZAPI) zusammengetan. 2018 haben wir diese Bemühungen mit dem Israel Institute for Biological Research (IIBR) ausgeweitet, um unsere C1-Genexpressionsplattform weiterzuentwickeln, mit der eine schnelle, koordinierte und praktische Reaktion auf neu auftretende Infektionskrankheiten ermöglicht werden kann." Herr Emalfarb fuhr fort: "Wenn wir eine bessere Zukunft erreichen wollen, müssen wir das Risiko künftiger Pandemien verringern oder beseitigen, indem wir jetzt in entscheidende Forschung und Entwicklung investieren, um Impf- und Arzneimittelstrategien und -technologien zu optimieren. Weltweit ist eine wachsende Anzahl von Wissenschaftlern, Branchenvertretern und Regierungsbehörden der Meinung, dass die C1-Plattform Dyadic als bevorzugten Partner für die Massenproduktion von kostengünstigen Impfstoffen und Arzneimitteln der nächsten Generation, einschließlich Impfstoffen gegen COVID-19, Influenza usw., positioniert."

