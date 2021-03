Wien (www.fondscheck.de) - Vontobel hat sein Fixed-Income-Team um vier erfahrene Anlagespezialisten in Zürich und New York erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Die jüngsten Ernennungen würden an vier weitere Neueinstellungen im Januar in den Büros in Zürich und Hongkong anknüpfen.Marc van Heems sei als Portfoliomanager ab sofort für die Global Corporate Bond Strategy in Zürich tätig. Er stoße zu Vontobel von Lombard Odier Investment Management, wo er als Portfoliomanager für den Bereich European and Emerging Markets Credit für die aktive Umsetzung von Trades in Anleihen mit Investment-Grade- und BB-Rating verantwortlich gewesen sei, einschließlich vorrangiger und nachrangiger Cash Bonds und Credit Default Swaps. Als Kreditanalyst habe er Branchen außerhalb des Finanzsektors in Industrieländern und Asien, darunter Autos/Zulieferer, Verteidigung/Luft- und Raumfahrt, Investitionsgüter, chinesische Immobilien sowie erneuerbare Energien und Energie in Indien betreut. ...

