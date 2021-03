Nasdaq Helsinki Ltd: NEW LONG SYMBOLS AND LONG NAMES FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP

NOTICE 24.3.2021 WARRANTS Upon request by the issuer, long names and long symbols for below instruments issued by Nordea bank Abp will change, please see below. The change will be valid as of March 25th, 2021. ISIN codes will remain unchanged. ISIN code Short Name New Long Symbol New Long Name FI4000485362 FOR1P 215NDS FOR1P 215NDS FOR1P 215NDS FI4000485370 FOR1P 22NDS FOR1P 22NDS FOR1P 22NDS FI4000485388 FOR1D 235NDS FOR1D 235NDS FOR1D 235NDS FI4000485396 FOR1D 24NDS FOR1D 24NDS FOR1D 24NDS FI4000485404 FOR1D 245NDS FOR1D 245NDS FOR1D 245NDS FI4000485412 FOR1Q 215NDS FOR1Q 215NDS FOR1Q 215NDS FI4000485420 FOR1Q 22NDS FOR1Q 22NDS FOR1Q 22NDS FI4000485438 FOR1E 24NDS FOR1E 24NDS FOR1E 24NDS FI4000485446 FOR1E 245NDS FOR1E 245NDS FOR1E 245NDS FI4000485453 FOR1E 25NDS FOR1E 25NDS FOR1E 25NDS FI4000485461 FOR1R 215NDS FOR1R 215NDS FOR1R 215NDS FI4000485479 FOR1F 24NDS FOR1F 24NDS FOR1F 24NDS FI4000485487 FOR1F 25NDS FOR1F 25NDS FOR1F 25NDS FI4000485495 NES1P 47NDS NES1P 47NDS NES1P 47NDS FI4000485503 NES1P 48NDS NES1P 48NDS NES1P 48NDS FI4000485511 NES1D 51NDS NES1D 51NDS NES1D 51NDS FI4000485529 NES1D 52NDS NES1D 52NDS NES1D 52NDS FI4000485537 NES1D 53NDS NES1D 53NDS NES1D 53NDS FI4000485545 NES1Q 47NDS NES1Q 47NDS NES1Q 47NDS FI4000485552 NES1Q 48NDS NES1Q 48NDS NES1Q 48NDS FI4000485560 NES1E 52NDS NES1E 52NDS NES1E 52NDS FI4000485578 NES1E 53NDS NES1E 53NDS NES1E 53NDS FI4000485586 NES1E 54NDS NES1E 54NDS NES1E 54NDS FI4000491253 NES1R 47NDS NES1R 47NDS NES1R 47NDS FI4000491261 NES1F 52NDS NES1F 52NDS NES1F 52NDS FI4000491279 NES1F 54NDS NES1F 54NDS NES1F 54NDS FI4000491287 NOK1Q 32NDS NOK1Q 32NDS NOK1Q 32NDS FI4000491295 NOK1E 35NDS NOK1E 35NDS NOK1E 35NDS FI4000491303 NOK1E 37NDS NOK1E 37NDS NOK1E 37NDS FI4000491311 NOK1S 31NDS NOK1S 31NDS NOK1S 31NDS FI4000491329 NOK1G 36NDS NOK1G 36NDS NOK1G 36NDS FI4000491337 NOK1G 38NDS NOK1G 38NDS NOK1G 38NDS FI4000491345 NOK1U 28NDS NOK1U 28NDS NOK1U 28NDS FI4000491352 NOK1U 3NDS NOK1U 3NDS NOK1U 3NDS FI4000491360 NOK1I 38NDS NOK1I 38NDS NOK1I 38NDS FI4000491378 NOK1I 4NDS NOK1I 4NDS NOK1I 4NDS FI4000491386 NOK2X 31NDS NOK2X 31NDS NOK2X 31NDS Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260