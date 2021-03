Um 11:19 liegt der ATX TR mit +0.05 Prozent im Plus bei 6104 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +7.42% auf 7.09 Euro, dahinter Palfinger mit +2.00% auf 33.1 Euro und DO&CO mit +1.76% auf 66.55 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14610 (-0.35%, Ultimo 2020: 13719). Der Zumtobel Kursanstieg nach verbesserter Guidance freut wohl auch Millennium Capital. Der Short wurde gerade noch geschlossen. Dass ich Audio liebe, ist bekannt. Ich überlege derzeit gemeinsam mit den boersenradio.at-Leuten, den grossen und breit verteilten Marktberichten mit Schwerpunkt Deutschland einen Österreich-Zusatz beizufügen. Gestern hab ich einem One-Take was eingesprochen Wer reinhören will: http://boerse-social.com/static/wien_23032021.mp3 . Um das ...

