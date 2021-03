Middlebury, Connecticut (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen, das sich mit seinem Slogan "It takes a licking and keeps on ticking" nicht unterkriegen lässt, entwickelt sich weiter und zeigt neue PerspektivenTimex®, ein weltweit führendes Unternehmen der Uhrenindustrie, stellt seine neue Markenkampagne vor - WE DON'T STOP. Der weltweit bekannte Slogan "It takes a licking and keeps on ticking" erhält ein modernes Update, das die Einstellung und Denkweise des Unternehmens im 21. Jahrhundert besser zum Ausdruck bringt. Mit dem Debüt der Kampagne stellt Timex sein neues Kreativdesign vor, das bemerkenswerte Change Maker aus der ganzen Welt zeigt, die ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen und andere durch ihr Handeln inspirieren, sowie die TOGETHERBAND-Kampagne durch Aktionen und eine wohltätige Spende unterstützt, um die Mission "We Don't Stop" zu fördern und Helden des Alltags eine Plattform zu bieten.Erleben Sie hier die interaktive Multimedia-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/de/8868751-timex-we-dont-stop-togetherbrand-campaign/Mit dieser neuen Kampagne vermittelt WE DON'T STOP eine Botschaft der Hoffnung und des Durchhaltevermögens, da viele Menschen auf der ganzen Welt trotz schwieriger Umstände weiter durchhalten. Das Heldenvideo der Kampagne, das vor der COVID gedreht wurde, symbolisiert nun eine Zukunft, in der Menschen wieder zusammengebracht werden können, um eine gemeinsame Mission zu erreichen und die Leistungen der anderen zu feiern. Dieses Ethos dient als Inspiration für das Video, das mit einer speziellen Interpretation von Queens "Don't Stop Me Now" überlagert ist - eine perfekte Zusammenfassung dessen, worum es bei der Kampagne geht und wie sich die Marke auf das vorbereitet, was auch immer als nächstes kommt."WE DON'T STOP ist eine natürliche Weiterentwicklung für die Marke", sagt Tobias Reiss-Schmidt, Präsident und CEO der Timex Group. "Die Kampagne spricht die Widerstandsfähigkeit an, von der wir alle umgeben sind - Geschichten von Mut, Ausdauer, Einfallsreichtum und Herz - Geschichten, die uns stärken, weiterzumachen. WE DON'T STOP setzt sich für unsere Helden des Alltags und für alles ein, wofür wir in den letzten 167 Jahren gestanden haben, ohne dabei einen Schritt nach vorne zu verlieren."Seit mehr als einem Jahrhundert ist Timex innovativ und zukunftsorientiert mit kühnen neuen Ideen für die sich ständig verändernde Zeit. Timex hat die Handgelenke von Präsidenten geziert, ist ins Weltall gereist und hat weiterhin Innovationen hervorgebracht und mit einigen der coolsten Designer und Marken in der Modebranche zusammengearbeitet. Die WE DON'T STOP-Plattform symbolisiert die Fortsetzung einer grenzüberschreitenden Mentalität und setzt sich für Alltagshelden ein, die "We Don't Stop" in allem, was sie tun, verkörpern. Diese Kampagne soll mehr sein als ein Ethos bei Timex; sie bietet eine Plattform für all die Geschichten da draußen, die das Unternehmen inspiriert haben, weiterzumachen.Mit diesem Ausblick hat sich Timex dem TOGETHERBAND angeschlossen, um das Bewusstsein für diese globale Kampagne zu fördern, die sich der Schaffung einer gerechteren, friedlicheren und nachhaltigeren Zukunft für alle widmet. Es ist nur ein weiterer Schritt, den das Unternehmen in Richtung einer besseren Zukunft unternimmt - etwas, das es wert ist, angestrebt zu werden, während wir uns weiter anpassen, wachsen und lernen.Für Informationen zur Kampagne besuchen Sie www.timex.com/wedontstop und HIER für Informationen* Die gesamte Produktion für die Kampagne wurde im Jahr 2019, vor Beginn der COVID-19-Pandemie, abgeschlossen.Weitere Informationen finden Sie unter http://timexgroup.com.PRESSEKONTAKTTimexPR@zenogroup.comOriginal-Content von: TIMEX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127061/4872550