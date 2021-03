Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DIOK RealEstate AG, ein auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, hat sich im von der Corona-Pandemie überschatteten Geschäftsjahr 2020 als krisenfest erwiesen und konnte ihre Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung um ca. 78 Prozent von 5,4 auf 9,6 Millionen Euro steigern, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...