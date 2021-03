DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. März (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg 06:55 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis (09:00 digitale PK), Berlin *** 07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/United Internet AG, ausführliches Jahresergebnis, Montabaur *** 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, ausführliches Jahresergebnis, Maintal *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Niestetal 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK), Augsburg 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis (11:00 virtuelle PK), Bad Neustadt/Saale 07:00 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis, Linz *** 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), München 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 Telefon-PK), Wiesbaden 07:30 DE/Medigene AG, Jahresergebnis, Martinsried 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis, Aßlar 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), Hamburg 07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Jena 07:40 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis, Bessenbach *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Jahresergebnis, Berlin 07:45 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), München *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: -12,3 Punkte zuvor: -12,9 Punkte 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q 08:00 DE/Destatis, Auftragseingang Bauhauptgewerbe Januar 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis, Neu-Isenburg 08:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis, Neutraubling 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch 08:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Gebühr bei Zahlung via Paypal oder Sofortüberweisung, Karlsruhe *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 97 zuvor: 97 *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Karlsruhe *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag zur Corona-Pandemie, Berlin 09:00 DE/Deutsche Energie-Agentur (dena), Vorstellung des Zwischenberichts zur Leitstudie "Aufbruch Klimaneutralität", Berlin 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:15 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% Einlagensatz PROGNOSE: -0,75% zuvor: -0,75% *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +12,4% gg Vj zuvor: +12,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +12,4% gg Vj zuvor: +12,0% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Vitesco Technologies, PG (virtuell) mit CEO Wolf anlässlich des Kapitalmarkttages (ab 13:00) *** 10:30 DE/Deutsche Bahn AG, Jahresergebnis (11:00 virtuelle BI-PK), Berlin 10:30 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK (via Videokonferenz) 12:00 DE/Tui AG, Online-HV *** 13:00 EU/Video-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 26.3.); 20:45 Teilnahme von US-Präsident Biden *** 13:30 US/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,1% gg Vq 2. Veröff.: +4,1% gg Vq 3. Quartal: +33,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,1% gg Vq 2. Veröff.: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 735.000 zuvor: 770.000 14:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahresergebnis *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -2,5 Punkte zuvor: -4,4 Punkte 15:10 US/Fed, Teilnahme von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) am IIF Washington Policy Summit 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York 18:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der Stern New York University *** - US/Präsident Biden gibt erste offizielle Pressekonferenz seit Amtsantritt, Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

