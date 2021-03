Eckert & Ziegler verkauft die Mehrheit an den Aktivitäten im Bereich der Tumorbestrahlungsgeräte. 51 Prozent der Anteile an dem Geschäftsfeld , gebündelt in der BEBIG Medical GmbH, hat man an den chinesischen Konzern TCL Healthcare verkauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...