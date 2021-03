Für E.on und RWE gibt es am Mittwoch Grund zur Freude. Denn die Entschädigungszahlungen an die Betreiber von Atomkraftwerken haben die nächste Hürde genommen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Entwurf zur Änderung des Atomgesetzes beschlossen, der den finanziellen Ausgleich für die vom Atomausstieg Deutschlands im Jahr 2011 betroffenen Energiekonzerne regelt.Anfang März hatte sich die Bundesregierung nach jahrelangem Rechtsstreit mit RWE, Vattenfall, E.on /PreussenElektra und EnBW auf eine ...

