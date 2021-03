Mainz (ots) - Die Wintersportsaison 2020/2021 geht mit großen Sprüngen ihrem Ende entgegen: Beim Weltcup-Finale der Skiflieger im slowenischen Planica tritt die Weltelite zum Showdown an. Das ZDF überträgt von Freitag, 26. März, bis Sonntag, 28. März 2021, zwei Einzelwettbewerbe und das Teamspringen live. Auch das erste Einzelspringen am Donnerstag, 25. März 2021, kann im Livestream auf zdfsport.de verfolgt werden. Kommentator ist Stefan Bier, für Moderation und Analyse stehen Norbert König und ZDF-Experte Toni Innauer bereit. Dazu gibt es Zusammenfassungen vom Weltcup-Finale der Skispringerinnen aus Tschaikowski in Russland - kommentiert von Eike Papsdorf.Die legendäre "Letalnica" von Planica ist neben dem Vikersundbakken in Norwegen die größte Skiflugschanze der Welt und erlaubt Sprünge von weit über 240 Metern. Der Schanzenrekord von Ryoyu Kobayashi aus dem Jahr 2019 liegt bei 252 Metern. Diedeutschen Skispringer reisen mit einem sechsköpfigen Team ins "Tal der Schanzen" bei Planica. Neben den beiden Vorzeigespringern Karl Geiger und Markus Eisenbichler nominiert Bundestrainer Stefan Horngacher auch Severin Freund, Pius Paschke, Constantin Schmid und Martin Hamann.Die ZDF-Sendetermine in der Übersicht:Donnerstag, 25. März 2021ZDF-Livestream auf zdfsport.de: 15.00 Uhr Skifliegen Männer, PlanicaFreitag, 26. März 202115.05 bis 17.00 Uhr: Skifliegen Männer 1. und 2. Durchgang, Planica /Skispringen Weltcup-Finale Frauen, Tschaikowski/Russland (Zusammenfassung)Samstag, 27. März 20219.50 bis 12.00 Uhr: Skifliegen Teamwettbewerb 1. und 2. Durchgang, Planica / Eishockey DEL: Bremerhaven - Schwenningen (Freitagsspiel)ZDF-Livestream auf zdfsport.de: 13.00 Uhr Skispringen Weltcup-Finale Team Frauen, Tschaikowski/RusslandSonntag, 28. März 202110.30 bis 12.00 Uhr: Skifliegen Männer 1.und 2. Durchgang, Planica /Skispringen Frauen, Tschaikowski/Russland (Zusammenfassung)Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportZDFsport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4872697