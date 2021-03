Nordex und das neue Selbstbewusstsein

Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) konnte sich trotz Corona im Geschäftsjahr 2020 relativ gut behaupten. Dies wurde bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen bereits deutlich. Jetzt wurden genauere Ergebnisse vorgelegt. Zudem will der Hamburger Windturbinenhersteller nun wieder angreifen und liefert einen entsprechenden Ausblick.

Positiver Ausblick

Für das laufende Jahr rechnet Nordex mit einem Anstieg des Umsatzes und des operativen Ergebnisses. Die Konzernerlöse werden für 2021 von Managementseite bei 4,7 bis 5,2 Mrd. Euro gesehen. Dabei sollen sich die Umsatzerlöse relativ gleich über das Jahr verteilen.

2020 wurden die konzernweiten Erlöse um 41,6 Prozent auf 4,65 Mrd. Euro gesteigert (Vorjahr: 3,3 Mrd. Euro). Auf der Umsatzseite übertraf Nordex sogar die eigenen Erwartungen etwas. Das Management hatte zuvor Erlöse in Höhe von etwa 4,4 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.

Bildquelle: Pressefoto Nordex

Höhere Profitabilität

Die operative Ergebnis-Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) soll 2021 in einer Bandbreite zwischen 4,0 und 5,5 Prozent liegen. Im Vorjahr hatte Nordex durch Corona einiges an Gegenwind zu spüren bekommen, so dass die EBIT-Marge von 3,8 Prozent in 2019 auf 2,0 Prozent geschrumpft war.

