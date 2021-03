SpaceX macht weiter Druck beim Starlink-Ausbau. Insgesamt wurden innerhalb eines Monats jetzt schon 240 Internet-Satelliten ins All gebracht. Eine Falcon-9-Rakete von SpaceX hat 60 weitere Starlink-Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Die Rakete war vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-amerikanischen Bundesstaat Florida aus gestartet. Der Booster der zweiteiligen Rakete war bereits bei fünf vorherigen Flügen zum Einsatz gekommen. Schon am 4., 11. und 14. März 2021 hatte SpaceX jeweils 60 Starlink-Satelliten ins All ...

