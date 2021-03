Was für eine Entwicklung: Als boersengefluester.de vor ziemlich genau einem Jahr zuletzt über IVU Traffic geschrieben hat (HIER), ging es um die damalige Konstellation, wonach der Börsenwert des Berliner Telematikspezialisten mit rund 200 Mio. Euro nahezu exakt gleich hoch war, wie der von Init Innovation In Traffic Systems - dem zumindest aus Börsensicht am ehesten ... The post IVU Traffic: Starke Performance appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...