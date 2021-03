Boston (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte hatten einen starken Start ins Jahr 2021, wobei alle wichtigen regionalen Indices gegen Ende des ersten Quartals im Plus notieren, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.Während ein Großteil der Schlagzeilen am US-Markt den FAANG-Aktien mit Megakapitalisierung gewidmet sei, hätten sich die Indices, die sich auf Aktien mit geringer Marktkapitalisierung ("Cap") konzentrieren würden, am besten entwickelt. ...

