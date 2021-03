München (ots) - Das Wissensquiz vom 29. März bis 1. April 2021, um 18:00 Uhr im ErstenZum Start in eine neue schillernde Quiz-Woche treffen sich der Kult-Designer und selbsternannte "Prinz of Pompöös" Harald Glööckler und Entertainer Ralph Morgenstern, der seinem Rateduell-Partner mit einer eigenen Schmuckkollektion in Sachen Glamour in nichts nachsteht. Wer wird am Montag den glitzernden Siegerkranz tragen?Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume zwei Nachrichtenprofis zum fröhlichen Raten im "Wer weiß denn sowas?"- Studio zu Gast: Susanne Daubner, die seit 1999 zum Team der ARD-"Tagesschau"-Sprecher gehört, tritt gegen ihren Kollegen Constantin Schreiber an, der seit Januar die Hauptnachrichten um 20.00 Uhr im Ersten präsentiert.Beim "Schlager-Spaß mit Andy Borg" sorgte "DSDS"-Gewinner Ramon Roselly mit seinem Auftritt im Februar für jede Menge Spaß. Lustig wird sicher auch das Zusammentreffen mit seinem musikalischen Gastgeber und Duettpartner Andy Borg am Mittwoch, wenn es nicht um gefällige Melodien, sondern einen spaßigen Wettkampf um das Erraten kniffliger Quizfragen geht.Am Donnerstag weht noch mal ein Hauch von Glitzer und Glamour durchs "WWDS"-Studio. Wenn "Das Traumschiff" wieder in See sticht, treten dort zwei neue Mitarbeiterinnen ihren Dienst an: Die Moderatorin Victoria Swarovski heuert als Tanzlehrerin an und die Moderatorin und Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes tritt ihren Dienst als Schiffsärztin an. Auch ihnen stehen die beiden cleveren "Leichtmatrosen" Bernhard Hoëcker und Elton zur Seite. Wie gut kennen sie sich mit dem britischen Königshaus aus?Von welchem dieser Länder ist Queen Elizabeth II. nicht offizielles Staatsoberhaupt?a) Kanadab) Jamaikac) MaltaDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 29.3. bis 2.4.2021 im Überblick:Montag, 29. März - Harald Glööckler und Ralph MorgensternDienstag, 30. März - Constantin Schreiber und Susanne DaubnerMittwoch, 31. März - Andy Borg und Ramon RosellyDonnerstag, 1. April - Victoria Swarovski und Collien Ulmen-FernandesFreitag, 2. April - Karfreitag"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4872772