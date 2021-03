Xiaomi hat heute seinen Quartalsbericht veröffentlicht. Die Heimatbörse Hongkong hatte da bereits geschlossen. Mit Eröffnung des Handels in New York ging es zunächst steil abwärts. DER AKTIONÄR mit einem Überblick, einer ersten Einschätzung und drei frischen Analysten-Kurszielen für die Xiaomi-Aktie.Ein Plus von 37 Prozent beim Quartalsgewinn klingt nicht schlecht. Der bereinigte Nettogewinn lag im Dezemberquartal bei 3,2 Milliarden Yuan (491 Millionen Dollar). Analysten hatten laut Bloomberg im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...