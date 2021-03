Halle/MZ (ots) - Seit 2019 erzeugen die Amerikaner massiv Druck auf die Pipeline und haben damit eine große Verzögerung des Projekts erwirkt. Inzwischen hat sich in Europa eine breite Allianz der Gegner gebildet, die von Polen über das Baltikum bis in die Ukraine reicht. Während die Amerikaner vor allem mit einer energiewirtschaftlichen Abhängigkeit von den Russen argumentieren, sagen die Polen und Ukrainer, man dürfe Wladimir Putin mit dem Gasgeschäft nicht noch mehr Geld in die Rüstungskasse spülen. Die neue Pipeline ist fast fertig, doch auf den letzten Metern gerät die Bundesregierung derart unter Druck, dass sie Gefahr läuft, es sich mit allen zu verscherzen - mit den Amerikanern, Polen und Ukrainern. Und am Ende auch noch mit den Russen.



