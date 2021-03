Auf dem deutschen Kurszettel zählte die Aktie der LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000; WKN: 645000) im Herbst 2020 und zu Beginn des neuen Jahres zu den absoluten Stars im Technologie-Sektor. Neben dem allgemein positiven Sentiment für die Branche profitierte der Titel aber auch von dem äußerst optimistischen Ausblick des Vorstands, bis zum Jahr 2024 ein gewaltiges Umsatzwachstum auf 360 Millionen Euro bei einer stattlichen EBIT-Marge von über 25 % zu erreichen, was dem Papier ein erhebliches Kurspotenzial verleihen würde. Mit dem am 10. März angekündigten Rücktritt des CEOs Götz M. Bendele zum Ende des kommenden Monats kamen aber erste Zweifel am Kapitalmarkt auf, ob die ambitionierte Zielsetzung wirklich realisierbar ist.

