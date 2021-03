Mainz (ots) - Alle Achtung! Treffender lässt sich die breite Zustimmung zu Merkels Eingeständnis nicht zusammenfassen. Dem Eingeständnis, in der bisher heikelsten Phase der Pandemie nur noch Murks fabriziert zu haben. Angela Merkel hat mit der Rücknahme des völlig unausgegorenen Oster-Super-Shutdowns mit Mallorca-Ausnahme nicht nur Haltung bewiesen. Sie hat mit ihrem Eingeständnis den Weg dafür geebnet, dass die Bundesregierung und die Landesregierungen verloren gegangenes Vertrauen wieder aufbauen können. Wenn sie wieder deutlich mehr richtig als falsch machen. Wir dokumentieren an dieser Stelle exklusiv, was Merkel eigentlich noch hatte sagen wollen: "Die Rücknahme der Supermarkt-Schließungen und Gottesdienstverbote ist keine Rücknahme der Osterruhe. Wir sind an einem Punkt, an dem wir das Infektionsgeschehen nur noch begrenzt durch Verordnungen beeinflussen können. Die Virusmutationen sind ansteckender als bisher und sie lassen mehr Jüngere erkranken und sterben. Es kommt jetzt vor allem auf die Einsicht und das Verhalten von Ihnen allen an. Darauf, dass Sie weiterhin so wenig Kontakte wie möglich eingehen. Darauf, dass Sie das allen Mitbürgern erklären, die das nicht so gut verstehen. Und darauf, dass Sie mit bürgerschaftlichen Aktionen vor Ort dazu beitragen, dass wir das Infektionsgeschehen lokal in den Griff bekommen. Ich weiß: Sie schaffen das. Dafür verspreche ich Ihnen, dass wir aus unseren Fehlern lernen, mit denen wir uns alle in diese Lage versetzt haben. Wir besorgen umgehend auch den russischen Impfstoff. Die Länder haben versprochen, dass sie ihre Vorratshaltung in der Impfstofflogistik aufgeben, dass jetzt die Hausärzte eingebunden werden und dass die Impfzentren auch am Wochenende öffnen. Bund und Länder setzen nun alles daran, Kitas und Schulen mit so vielen Tests wie möglich zu versorgen. Die Länder drängen ihre Oberbürgermeister und Landräte dazu, wie in Rostock und Tübingen viel mehr zur Kontrolle des Infektionsgeschehens zu tun. Wir haben uns für eine einheitliche App zur Kontaktnachverfolgung entschieden, die die Registrierung in Geschäften, Hotels, Gaststätten und Kultureinrichtungen möglich macht. Und wir setzen uns mit Vertretern von Ländern und Kommunen sofort daran, bürokratische Hemmnisse abzubauen, die uns so gewaltig zurückgeworfen haben. Wenn Sie das schaffen, schaffen wir das auch."



