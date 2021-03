Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Die Arbeiten werden am Entwicklungs- und Produktionsstandort von Piramal Pharma Solutions in Lexington, Kentucky, durchgeführt- MSA deckt Arbeiten an Plus Therapeutics' RNL-Liposomen-Zwischenprodukt abPiramal Pharma Limited's (PPL) Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), Piramal Pharma Solutions (PPS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Rahmenvertrag (Master Services Agreement, MSA) mit Plus Therapeutics, Inc. abgeschlossen hat, der Piramal die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung des RNL-Liposomen-Zwischenprodukts von Plus Therapeutics ermöglicht.Das MSA umfasst den Transfer von analytischen Methoden, die Entwicklung von mikrobiologischen Methoden, Prozesstransfer und -optimierung, die Herstellung von Arzneimittelzwischenprodukten und Stabilitätsstudien. Der Transfer wird in der Arzneimittelproduktionsanlage von PPS in Lexington, Kentucky, durchgeführt. Die beiden Unternehmen stellen sich vor, dass das MSA zu klinischen und kommerziellen Liefervereinbarungen für das Medikamentenprodukt im entsprechenden Entwicklungsstadium führen wird.Der Standort Lexington von PPS ist als nordamerikanischer Marktführer in der Formulierung, Entwicklung und Herstellung von sterilen parenteralen Medikamentenprodukten anerkannt. Der Standort Lexington ist in der Lage, die Medikamentenentwicklung für New Chemical Entities (NCEs), Generika und Moleküle zu unterstützen, die möglicherweise den 505(b)(2)-Zulassungsweg beschreiten.Peter DeYoung, CEO, Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, erklärte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Plus Therapeutics. Wir glauben, dass dies der Beginn einer langen, kooperativen und für beide Seiten vorteilhaften Beziehung ist, die unser oberstes Ziel, die Krankheitslast der Patienten zu reduzieren, zum Ziel hat.""Diese Vereinbarung stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Plus dar, da wir daran arbeiten, die Entwicklung von RNL als neuartige Behandlungsoption für Patienten mit Glioblastom voranzutreiben", sagte Marc Hedrick M.D., Präsident und Chief Executive Officer von Plus Therapeutics. "Das Team von PPS verfügt über das Wissen, die Erfahrung und die Expertise, um unsere Bedürfnisse zu unterstützen, sowohl jetzt als auch in Zukunft, wenn wir RNL in Richtung Zulassung vorantreiben."Informationen zu Piramal Pharma Solutions:Piramal Pharma Solutions (PPS) ist eine Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden durch ein global integriertes Netzwerk von Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienste, klinische Prüfpräparate, kommerzielle Lieferung von Pharmawirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Wir bieten auch spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen APIs und Antikörper-Wirkstoff-Konjugation, sterile Abfüllung/Fertigstellung mit und ohne Containment und potente feste orale Arzneimittel. Unsere Fähigkeiten als integrierter Dienstleister und unsere Erfahrung mit verschiedenen Technologien ermöglichen es uns, Innovatoren und Generikahersteller weltweit zu beliefern.Weitere Informationen sind auf der folgenden Website zu finden: www.piramalpharmasolutions.com | Social Media: Twitter (https://twitter.com/PiramalPharma), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions)Informationen zu Piramal Pharma Limited:Piramal Pharma Limited (PPL), eine Tochtergesellschaft von Piramal Enterprises Limited, bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen durch End-to-End-Fertigungskapazitäten in 14 globalen Einrichtungen und ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern. PPL umfasst: Piramal Pharma Solutions, eine integrierte Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO); Piramal Critical Care, ein komplexes Krankenhaus-Generika-Geschäft; und das Consumer Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte in Indien vertreibt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Ophthalmologie auf dem indischen Formulierungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt PPL 20 % strategische Wachstumsinvestitionen von der Carlyle Group.Weitere Informationen sind auf der folgenden Website zu finden: www.piramal.com | Social Media: Facebook, (https://www.facebook.com/PiramalGroup/) Twitter (https://twitter.com/PiramalGroup), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramalgroup/)Informationen zu Plus Therapeutics, Inc.Plus Therapeutics (Nasdaq: PSTV) ist ein pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, dessen radiotherapeutisches Portfolio sich auf nanoliposomal eingekapselte Radionuklide für verschiedene Krebsziele konzentriert. Im Mittelpunkt der Medikamentenentwicklung des Unternehmens steht eine einzigartige Nanotechnologie-Plattform zur Neuformulierung, Verabreichung und Kommerzialisierung mehrerer Medikamente gegen seltene Krebsarten und andere Krankheiten. Die Plattform soll neue Verabreichungsansätze und/oder Formulierungen von sicheren und wirksamen, injizierbaren Arzneimitteln ermöglichen, die die Sicherheit, Wirksamkeit und den Komfort für Patienten und Gesundheitsdienstleister verbessern können. Weitere Informationen finden Sie unter PlusTherapeutics.com und ReSPECT-Trials.com.