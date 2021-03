Das Agribusiness-Lebensmittelunternehmen AgroAmerica sponsert den Förderwettbewerb 100K Innovation Fund (Innovationsfonds 100K) für Projekte der weiterführenden Bildung an Universitäten in den USA, Zentralamerika und der Dominikanischen Republik.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210324005929/de/

The 100,000 Strong in the Americas Innovation Fund Grant Competition for higher education, promoted by the Bureau of Western Hemisphere Affairs of the U.S. Department of State and supported by AgroAmerica, the U.S. Embassy in Guatemala, and the NGO Partners of the Americas, aims to impulse education initiatives through innovative models of academic training and student exchange programs between the United States and Central America Dominican Republic, beginning in January 2022. Institutions of higher education in the United States and Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panama, Belize, Nicaragua, and the Dominican Republic are invited to submit their 100K grant proposals to Partners of the Americas at 100kstrongamericas.org/grants before August 2, 2021. (Photo: Business Wire)