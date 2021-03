Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers will sich 2,3 Milliarden Euro durch eine Kapitalerhöhung beschaffen. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten, teilte die Siemens-Tochter am Mittwochabend mit. In einer ersten Reaktion fiel die Aktie von Siemens Healthineers auf der Handelsplattform Tradegate um knapp drei Prozent, anschließend dämmte sie ihre Verluste etwas ein, bevor es erneut abwärts ging. Am späten Abend notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...