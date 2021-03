In einen Trendmarkt kommt kräftig Bewegung: Die SPAC Greenrose Acquisition erwirbt gleich vier Cannabis-Unternehmen und will sie an die Börse bringen.? Cannabis-Markt bietet großes Potenzial ? Greenrose erwirbt vier Unternehmen ? Vertikales GeschäftsmodellImmer mehr US-Bundesstaaten legalisieren den Gebrauch von Marihuana für Erwachsene. Laut einer Auswertung von NBC vom November 2020 darf Marihuana inzwischen schon in 15 US-Bundesstaaten für den Freizeitgebrauch konsumiert werden ...

