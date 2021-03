KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Energiekonzern EnBW zieht am Donnerstag Bilanz für das coronageprägte Jahr 2020. Im November hatte Finanzvorstand Thomas Kusterer die Erwartungen an ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich bekräftigt. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) könnte demnach zwischen 2,75 und 2,9 Milliarden Euro liegen - was 13 bis 19 Prozent mehr als im Vorjahr wären. Die Corona-Krise wirke sich nur auf Teilbereiche aus, "in geringem Umfang negativ beeinflusst" worden sei das Segment Vertriebe, hieß es aus Karlsruhe. Investitionen in erneuerbare Energien gingen aber weiter./kre/DP/zb