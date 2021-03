Der amerikanische Industriekonzern Friedman Industries Inc. (ISIN: US3584351056, NYSE: FRD) zahlt eineunveränderte vierteljährliche Dividende von 0,02 US-Dollar je Aktie an die Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Am 21. Mai 2021 erfolgt die Auszahlung (Record date: 23. April 2021). Auf das Jahr hochgerechnet kommen somit 0,08 US-Dollar zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 8,14 US-Dollar (Stand: ...

