Waffeln - die Generationen-Süßspeise

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln sollte am 25. März durch das ganze Land ziehen. Alle Naschkatzen haben sich diesen Jahrestag schon dick in ihrem Kalender angestrichen: den internationalen Tag der Waffel. Das beliebte süße Gebäck erinnert an die Kindheit und macht Jung und Alt gleichermaßen glücklich. Am liebsten genießt man Waffeln frisch gebacken mit viel Puderzucker.

Bildquelle: Pixabay congerdesign

Internationaler Waffeltag kommt aus Schweden

Der Waffeltag stammt ursprünglich aus Schweden und ist auf seine phonetische Ähnlichkeit mit der Maria Verkündung zurückzuführen, die traditionell am 25. März gefeiert wird.

Den "Vårfrudagen", schwedisch für Maria Verkündung, und den Waffeltag "Våffeldagen" kann man beim schnellen Sprechen schon einmal verwechseln und so entwickelte es sich, dass Schweden an diesem Tag die Maria Verkündung und den Waffeltag gleichzeitig feierte. Am Waffeltag kommen überall frische Waffeln in Herzform auf den Tisch, und das nicht nur in Schweden, sondern mittlerweile weltweit.

