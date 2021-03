Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 25. März 2021

Partners Group veröffentlicht den Corporate Sustainability Report 2020

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen, veröffentlicht heute ihren Corporate Sustainability Report für das Jahr 2020. Dieser bietet Einblicke in die Entwicklung von wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen auf Unternehmens- sowie Portfolioebene. Zudem gibt Partners Group ihre Klimaschutzstrategie bekannt. Diese legt fest, wie die Ziele der Netto-Null-Emissionen und der Verwaltung des Anlageportfolios im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris erreicht werden sollen.

Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Partners Group, stellt den Bericht vor und erklärt: "Ein wichtiger Pfeiler unseres Unternehmenszwecks ist es, langfristigen und positiven Einfluss auf unsere Umwelt zu haben. Dies ist aber nur mit einem wegweisenden, verantwortungsvollen Investitionsansatz und einer prinzipientreuen Führung unserer eigenen Geschäftstätigkeit möglich. Im Jahr 2020 haben wir verschiedene Initiativen auf Unternehmens- und Portfolioebene verfolgt, um unsere Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben und unsere Geschäftsstabilität zu stärken - alles unter dem übergeordneten Ziel, nachhaltige Ergebnisse für unsere Anspruchsgruppen zu erzielen."

Zusammenfassung des CorporateSustainability Report 2020:

Die Partners Group wurde im sechsten Jahr in Folge in der ESG-Bewertung der PRI-Initiative der Vereinten Nationen mit dem Rating A+ ausgezeichnet.

Die Partners Group ist öffentliche Unterzeichnerin der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD).

Durch Investitionen im Bereich erneuerbare Energien wurden 1.5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden - dies entspricht dem jährlichen Verbrauch von 329'474 PKWs.

Über das gesamte Anlageportfolio hinweg konnte die Partners Group die Nettoanzahl Arbeitsplätze im Jahr 2020 um 4'852 steigern.

Die Partners Group legte im März 2020 den Portfolio Employee Support Fund mit einem Volumen von CHF 10 Mio. auf, der bereits mehr als 12'000 Mitarbeitende der Portfoliounternehmen unterstützt hat.

Das Pilot Stakeholder Benefits Program, welches die berufliche, persönliche und finanzielle Entwicklung der Mitarbeitenden der Portfoliounternehmen fördert, wurde lanciert.

Partners Group lanciert Klimaschutzstrategie

Der Klimawandel stellt ein zentrales Risiko für Unternehmen und die gesamte Gesellschaft dar. Als verantwortungsbewusster Vermögensverwalter adressiert Partners Group schon länger proaktiv klimarelevante Risiken und Auswirkungen auf Unternehmensebene. Innerhalb des Anlageportfolios tragen die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels dazu bei, nachhaltige Renditen für Kunden zu erzielen. Diesen Ansatz hat Partners Group nun im Einklang mit den von der Task Force on Climate-related Financial Disclosures empfohlenen Angaben in einer spezifischen Klimaschutzstrategie (die "Strategie") verankert.

Mithilfe der Strategie möchte Partners Group zwei wichtige Verpflichtungen einhalten. Auf Unternehmensebene hat sich Partners Group dem Übereinkommen von Paris verpflichtet und arbeitet daran, seineScope-1-, Scope-2- und die wichtigsten Scope-3-Netto-Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) auf null zu reduzieren. Dies soll, wenn möglich, in erster Linie durch die Umstellung der Energieversorgung der Büros auf erneuerbare Energien, die Umsetzung von Massnahmen zur Energieeinsparung sowie zuletzt durch CO2-Kompensationen erreicht werden.

Des Weiteren hat sich Partners Group dazu verpflichtet, das Anlageportfolio im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris zu verwalten. Das Unternehmen ergreift Massnahmen, um die CO2-Emissionen des Anlageportfolios besser berechnen zu können und somit effizientere und aussagekräftigere Programme zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu entwickeln.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer der Partners Group, fügt hinzu: "Die Bekämpfung des Klimawandels erfordert Massnahmen auf mehreren Ebenen. Wir sind davon überzeugt, dass Manager von Privatmarktanlagen sehr gut positioniert sind, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft durch die systematische Bewertung und die Berücksichtigung von Klimarisiken und -chancen zu unterstützen.Wir haben in diesem Bereich bereits Fortschritte erzielt und 80% der Private-Equity-Portfoliounternehmen, die sich seit mindestens einem Jahr in unserem Besitz befinden, sind mittlerweile in der Lage, über ihre Treibhausgasintensität zu berichten. Unsere Klimaschutzstrategie wird uns bei diesem Übergang als Leitfaden dienen und weiterhin darin unterstützen, langfristig nachhaltige Renditen für unsere Kunden zu erwirtschaften."

Telefonkonferenz heute

Die Co-CEOs der Partners Group, André Frei und David Layton, werden heute um 15.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten, um weitere Einzelheiten zum Corporate Sustainability Report 2020 zu kommunizieren. Um sich für die Telefonkonferenz anzumelden, klicken Sie bitte hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten Kontaktpersonen an.

Der Corporate Sustainability Report zum 31. Dezember 2020 wurde heute um 7.00 Uhr MEZ veröffentlicht und steht unter https://www.partnersgroup.com/en/sustainability/reports-presentations/ zum Download bereit.

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen. Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit über USD 145 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure und ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor, der sich zum Ziel gesetzt hat, durch die aktive Eigentümerschaft und Entwicklung wachsender Unternehmen, attraktiver Immobilien und wesentlicher Infrastrukturanlagen eine breite Wirkung auf seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit einem verwalteten Vermögen von über USD 109 Mrd. zum 31. Dezember 2020 bedient Partners Group eine breite Palette von institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur. Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com