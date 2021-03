EQS Group-News: Cham Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Das Papieri-Areal entwickelt sich nach Plan



25.03.2021 / 07:00



Medienmitteilung

Das Papieri-Areal entwickelt sich nach Plan

Cham, 25. März 2021 - Die Cham Group schreitet mit der Entwicklung des Papieri-Areals zielstrebig voran. Das neue Wohn- und Arbeitsquartier mit industrieller Vergangenheit mitten im Kanton Zug nimmt Formen an. Trotz Pandemie ist der Baufortschritt der Arealentwicklung auf Kurs. Nach dem Start der Abbruch- und Aushubarbeiten vor rund zwei Jahren wurde am 4. Juni 2020 symbolisch der Grundstein für den Bau der ersten Etappe gelegt. Ein paar Monate später sind bereits die ersten Gebäudeumrisse sichtbar, im Herbst 2021 werden die Rohbauarbeiten fertiggestellt und die neue, nachhaltige Energiezentrale in Betrieb genommen. Parallel dazu schreitet die Planung der zweiten Bauetappe voran. Dank dieser Leistungen stieg der Gesamtwert des Immobilienportfolios im Berichtsjahr um 50.5% auf CHF 270.3 Mio. an. Der erzielte Konzerngewinn belief sich auf erfreuliche CHF 40.3 Mio. Die Cham Group hat 2020 ein Betriebsergebnis vor Neubewertung von CHF 0.9 Mio. erzielt, nachdem im Vorjahr noch ein leichtes Minus von CHF 0.4 Mio. angefallen war. Der Ertrag aus Mieteinnahmen reduzierte sich baustart- und wegzugsbedingt (Pavatex) erwartungsgemäss auf CHF 1.3 Mio. Aus der Veräusserung der 2020 renovierten, denkmalgeschützten Lokremise und eines kleineren Randgrundstücks resultierte ein Gewinn von CHF 2.0 Mio. Der betriebliche Aufwand war mit CHF 2.4 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr (CHF 2.8 Mio.). Insbesondere infolge der Fortschritte bei der Planung und Realisierung der Arealentwicklung, aber auch aufgrund einer weiteren marktbedingten Senkung des Diskontierungssatzes stieg der Wert des Immobilienportfolios im Verlauf des Geschäftsjahres um CHF 90.7 Mio. auf CHF 270.3 Mio. Davon entfielen CHF 44.0 Mio. auf Investitionen, der Erfolg aus Neubewertung belief sich auf CHF 48.2 Mio. (Vorjahr CHF 30.7 Mio.). Somit resultierte ein Betriebsergebnis nach Neubewertung von CHF 49.1 Mio. (Vorjahr CHF 30.3 Mio.) und ein Konzerngewinn von CHF 40.3 Mio. (Vorjahr CHF 26.9 Mio.), das entspricht CHF 56.70 pro Aktie (Vorjahr CHF 36.62). Eigentumswohnungen grossmehrheitlich verkauft Die Vermarktung der Stockwerkeigentumseinheiten - der Papieri-Suites im südlichsten Hochhaus sowie der Papieri-Lofts und -Ateliers in den alten Hallen der Papiermaschinen 1-4 - verlief ausgesprochen erfolgreich. Für sämtliche Einheiten lagen innert kürzester Zeit Reservationsvereinbarungen vor. Bis dato sind 102 der 105 Kaufverträge beurkundet, die restlichen erfolgen im ersten Halbjahr 2021. Aus dem Verkauf des Stockwerkeigentums erwartet die Cham Group bis Ende 2022 einen Erlös von rund CHF 145 Mio. Davon werden rund 20% bei Beurkundung angezahlt, CHF 25.8 Mio. bis Jahresende 2020. Vermarktung von Mietwohnungen und Gewerbeflächen in Vorbereitung Die Vermarktung der ersten 160 Mietwohnungen, davon 30 preisgünstige, und der rund 4'400 m2 Gewerbeflächen der ersten Bauetappe ist in Vorbereitung und wird Anfang 2022 starten. Im Erdgeschoss dieses Gebäudes werden attraktive Ateliers in verschiedenen Grössen mit und ohne Galerie angebo- ten und auch im Erdgeschoss des südlichen Hochhauses stehen gewerbliche Mietflächen zur Verfügung. Für die Bespielung des Kesselhauses laufen Planungsarbeiten und die Suche nach einem geeigneten Gastronomie-Betreiber ist im Gange. Mit der Vermietung der Wohnungen und Gewerbeflächen der fertiggestellten ersten Bauetappe wird der Soll-Mietertrag der Cham Group ab 2023 den ersten Meilenstein von CHF 5.0 Mio. pro Jahr überschreiten. Anhaltend solide Bilanz Die Bilanz und somit die Finanzlage der Cham Group ist kerngesund. Während die Bilanzsumme aufgrund der Wertsteigerung des Portfolios und der Anzahlungen der künftigen Stockwerkeigentümer auf CHF 352.4 Mio. (Vorjahr CHF 263.3 Mio.) anstieg, beläuft sich die Eigenkapitalquote immer noch auf hohe 81%. Bis dato mussten keine neuen Fremdmittel aufgenommen werden, sodass die Gruppe abgesehen von einer kleinen Hypothek schuldenfrei ist und per Ende Jahr über flüssige Mittel inkl. Wertschriften von CHF 73.6 Mio. verfügt. Erst im Zuge des weiteren Baufortschritts wird die Cham Group bereits vereinbarte Bankmittel zu äusserst günstigen Konditionen in Anspruch nehmen. Anträge an die Generalversammlung Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 5. Mai 2021, für das Geschäftsjahr 2020 eine unveränderte Ausschüttung von CHF 6.00 je Aktie auszuzahlen. Die Verwaltungsräte Philipp Buhofer (als Präsident), Christoph Caviezel, Claude Ebnöther, Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni stellen sich für eine weitere einjährige Amtsperiode zur Wiederwahl. Aufgrund der COVID-Verordnung des Bundesrates muss die Generalversammlung bedauerlicherweise auch dieses Jahr ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden. Ausblick auf 2021 Der Fokus für das Jahr 2021 liegt auf dem weiteren Fortschritt der Fertigstellung der Neubauten der ersten Bauetappe und der verschiedenen Elemente des Energiesystems. Die Planung der zweiten Etappe wird vorangetrieben, im Sommer erfolgen die entsprechenden Baueingaben und anschliessend wird ein Varianzverfahren für die dritte Etappe lanciert. Die Vermarktung der ersten Mietwohnungen und der kommerziellen Flächen der ersten Etappe wird vorbereitet und sukzessive gestartet. Die Cham Group erwartet deshalb auch 2021 eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienportfolios. Weitere Details zur Entwicklung des Papieri-Areals und der Cham Group entnehmen Sie dem Geschäftsbericht und der aktualisierten Unternehmenspräsentation auf der Website www.chamgroup.ch in der Rubrik Investor Relations.

Für weitere Informationen:

IR-Beauftragter Cham Group AG

Edwin van der Geest

E-Mail: investoren@chamgroup.ch

Telefon: +41 79 330 55 22

Die wichtigsten Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2020 Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) 2020 2019 Ertrag aus Vermietung 1.3 2.2 Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 0.9 -0.4 Erfolg aus Neubewertung 48.2 30.7 Konzerngewinn 40.3 26.9 Bilanz (in Mio. CHF) 31.12.2020 31.12.2019 Promotionsliegenschaften 39.0 24.9 Renditeliegenschaften 7.4 7.4 Entwicklungsliegenschaften 223.9 147.4 Finanzanlagen und flüssige Mittel 73.6 81.6 Finanzverbindlichkeiten 4.8 4.8 Eigenkapital 284.9 239.6 Eigenkapitalquote in % 80.8 91.0 NAV pro Aktie (CHF) 391.21 338.48

Über die Cham Group

Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise über die nächsten 10 bis 15 Jahre ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1'000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das mittelfristig entwickelt werden soll.

Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Handelsplattformen der Zürcher Kantonalbank, der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt.







