Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - DAX GIBT LEICHT NACH - Der sich seit Tagen nur wenig bewegende Dax wird am Donnerstag etwas tiefer erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,24 Prozent schwächer auf 14 575 Punkte. Die Pandemiesorgen halten den Dax in Schach, wirklich belastet haben sie ihn bislang aber nicht. So steht das Barometer nur rund 1,5 Prozent unter seinem vor einer Woche erreichten ...

