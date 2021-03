DJ Deutsche Wohnen erhöht Dividende deutlich - peilt stabile FFO I an

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Wohnen will für das abgelaufene Jahr eine deutlich höhere Dividende zahlen als im Vorjahr. Im laufenden Jahr will der Berliner Immobilienkonzern beim operativen Gewinn FFO I (Funds from Operations) auf Vorjahresniveau landen. Bis 2040 soll der Bestand klimaneutral sein.

Die Dividende für 2020 soll um 0,13 auf 1,03 Euro je Aktie steigen, wie der DAX-Konzern mitteilte. Damit kehre er zurück zu seiner normalen Ausschüttungsquote. Analysten im Konsens von S&P Global Intelligence hatten nur mit einem Anstieg auf 0,97 Euro gerechnet.

2021 soll der operative Gewinn etwa das Vorjahresniveau von 544,1 Millionen Euro erreichen. Zugleich revidierte der Konzern aufgrund einer Neuberechnung den 2019er Wert auf 553,1 Millionen von ursprünglich 538,1 Millionen Euro.

Im abgelaufenen Jahr verdiente der Konzern nach Steuern 1,545 Milliarden Euro, ein leichter Rückgang zum Vorjahreswert von 1,601 Milliarden. Nach Steuern und Dritten blieb ein Gewinn von 1,503 (1,530) Milliarden Euro.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2021 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.